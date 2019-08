Hobby-Maurer aus Überzeugung

In seinem weitläufigen Garten bei Consdorf baut Lucien Salentiny an seinen eindrucksvollen Bruchsteinmauern - und das im Alter von 90 Jahren.

Wer von Colbette oberhalb des Schießentümpels in Richtung Breidweiler fährt, kommt unweigerlich am Stoppelhof vorbei. Das stattliche Anwesen war früher ein einziger großer Bauernhof, bis er unter den drei Erben aufgeteilt wurde. Bei dem schön restaurierten Bauernhof springt die bestimmt fünf Meter hohe Mauer aus hellen Bruchsteinen mit dem Torbogen ins Auge, die sich unter der Last der vielen Jahre bemerkenswert in Richtung Hof geneigt hat.

Auf dem Stoppelhof wohnt Lucien Salentiny und mit Bruchsteinen kennt er sich aus ...