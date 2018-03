In vielen Ländern Europas gibt es die Tests für zu Hause bereits im Handel. Doch in Luxemburg sind sie immer noch nicht erhältlich. Das soll sich aber nun ändern.

HIV-Selbsttests bald auch in Luxemburg erhältlich

Diana Hoffmann Ein HIV-Selbsttest funktioniert ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Die Handhabung ist denkbar einfach, das Resultat zuverlässig. In Frankreich und Belgien gibt es die Tests bereits in der Apotheke zu kaufen. In Luxemburg jedoch nicht – noch nicht.





Der Grund, dass deren Einführung so lange auf sich warten lässt, war eine anfängliche Skepsis, die jedoch berechtigt war. 2014 hatten mehrere Stichproben von HIV-Selbsttests in der Schweiz gezeigt, dass die Fehlerquote noch sehr hoch war. Im September 2015 hatte hierzulande eine Mehrheit der Mitglieder des Aids-Komitees ihre Bedenken bezüglich der Zuverlässigkeit der Tests geäußert. Zu etwa der gleichen Zeit kamen sie in Frankreich bereits in den Handel. Nun, vier Jahre später, hat sich einiges geändert. Die Tests sind zuverlässig geworden und laut der Weltgesundheitsorganisation werden sie von der Zielgruppe sehr gut angenommen. Es stellt sich also die Frage: Wie steht Luxemburg nun zu einer Zulassung des Verkaufs der HIV-Selbsttests?

Gesetzesänderung in Planung

„Momentan sind diagnostische HIV-Tests lediglich den Laboren vorbehalten. Über eine Gesetzesänderung, die es erlauben soll, Selbsttests in Apotheken anzubieten, wird voraussichtlich noch vor dem Sommer abgestimmt werden“, erklärt eine Verantwortliche aus dem Gesundheitsministerium. „Das nationale Aids-Komitee spricht sich dafür aus, dass es die Tests so schnell wie möglich in den Apotheken geben soll. Die Anpassung des Gesetzes dauert hierzulande jedoch etwas“, meint die Präsidentin des Aids-Komitees Carole Devaux.



Schutz vor Infektion: HIV-Schnelltests und Prophylaxe könnten bald erstattet werden

Wichtig sei zunächst, dass die Tests in Apotheken und somit durch ausgebildetes Personal angeboten werden, also nicht im Supermarkt verkauft werden. Auch müsste der Beipackzettel angepasst werden, indem die Kontaktstellen aus Luxemburg angeführt werden. Viele notwendige Anpassungen, die darauf schließen lassen, dass es noch mehrere Monate dauern wird, bis die Tests hierzulande erhältlich sind.

Ein Aids-Test kann jedoch in Luxemburg ohnehin kostenfrei und anonym durchgeführt werden. Es stellt sich also berechtigterweise die Frage, wem der Test für zu Hause nutzen soll. „Zielgruppe sind vor allem Menschen, die eine versteckte Sexualität leben. Es wird davon ausgegangen, dass 40 Prozent der Menschen, die einen solchen Test nutzen homo- oder bisexuell sind“, antwortet Carole Devaux.



Geschätzt 144 Personen wissen nicht, dass sie HIV-positiv sind



Der Test hilft jedoch nicht nur den Betroffenen im Fall einer HIV-Erkrankung, indem er möglicherweise eine frühere Diagnose und somit eine frühere Behandlung ermöglicht. Auch der Sexualpartner des Betroffenen kann beim Wissen einer Erkrankung durch Benutzen eines Kondoms geschützt werden. „Hierzulande leben schätzungsweise 144 Personen, die nicht wissen, dass sie mit dem HIV-Virus infiziert sind“, sagt Carole Devaux.



Ein Tropfen Blut genügt für den Test. Foto: Lex Kleren

Die Angst, dass der Test falsche Resultate anzeigen könnte, ist nie ganz unbegründet, jedoch liegt die Verlässlichkeit solcher Test bei richtiger Anwendung zwischen 98 und 99 Prozent. Bei einem Labortest durch Blutabnahme liegt diese zwischen 99 und 100 Prozent. Außerdem muss man sich ein positives Resultat, also eine Infektion, in einem Labor noch einmal professionell bestätigen lassen, um die nötige Behandlung zu erhalten.



In den Apotheken in Belgien und Frankreich gibt es die Tests bereits zu kaufen. „Wir wissen zum Beispiel, dass die Apotheke im belgischen Wolmeringen bereits viele Selbsttests an Kunden aus Luxemburg verkauft hat“, sagt Carole Devaux. In Frankreich gehen die Verantwortlichen davon aus, dass wöchentlich 650 HIV-Selbsttests verkauft werden. Wichtig bei Tests aus dem Internet ist es, darauf zu achten, dass sie mit dem CE-Prüfzeichen der Europäischen Union gekennzeichnet sind. Dieses garantiert Qualitätstandards und besagt, dass die Tests in der gesamten Europäischen Union legal benutzt werden können.