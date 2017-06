(mth/C.) - Am Dienstag war Trier der heißeste Ort in Deutschland. Dort wurden 35,8 Grad gemessen und damit war es in Trier der heißeste Junitag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und das war dort immerhin im Jahr 1947.

Auch Luxemburg ächzte am Dienstag unter Temperaturen um 34 Grad, bei denen man kaum mehr von Wohlfühl-Sommerwetter reden kann. Am Mittwoch könnte die höchste jemals in Luxemburg gemessene Temperatur für den Monat Juni, die im Jahr 1947 34,3 Grad erreichte, überschritten werden: Meteloux kündigte am Morgen Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad an.

Bruthitze über Europa: eine Karte zeigt, wie sich die Hitzewelle vor allem über Westeuropa hält.

Grafik: ECMWF

Der Ozon-Grenzwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde sowohl am Dienstag wie am Mittwoch im Großherzogtum überschritten, sodass ab sofort eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 90 Km/h auf den Autobahnen gilt.

Auch in der benachbarten französischen Region Grand Est, die Lothringen und das Elsass beinhaltet, wurde der Ozon-Alarm ausgelöst.

Mit 33,9 Grad Celsius am Londoner Flughafen Heathrow erlebten die Briten am Mittwoch nicht nur den bisher heißesten Tag des Jahres, sondern auch die höchste Temperatur in einem Juni seit 1976.



Hitzefrei in vielen Gemeinden

Immer mehr Kommunen haben Hitzefrei in den Schulen verordnet: Garnich, Wahl und Weiler-la-Tour am Mittwoch, am Dienstag bereits Mertert, Wasserbillig und Roeser. Weitere Gemeinden dürften folgen, die Eltern werden in jedem Fall informiert.

Die zuständigen Verwaltungen haben am Mittwochnachmittag zudem eine Warnung vor Waldbränden herausgegeben. Die ausgedehnte Dürreperiode und die hohen Temperaturen bringe eine stark erhöhte Brandgefahr mit sich. Es wird dringend zur Vorsicht beim Grillen und Feuer machen geraten.

Zudem wird davor gewarnt, Autos auf Wald- und Feldwegen abzustellen - ein heißer Auspuff reiche derzeit aus, um ein Feuer zu entfachen. Wer eine Rauchentwicklung beobachte, solle unverzüglich die Sicherheitskräfte unter der Notrufnummer 112 informieren.

Die Regierung erinnerte zudem an die vorherrschende Wasserknappheit aufgrund der Dürre. Der Pegel vieler Flüsse und Bäche habe bereits ein kritisches Niveau erreicht, wodurch die aquatische Flora und Fauna stark gefährdet seien. Die Dürre verstärke eventuelle Probleme der Wasserverschmutzung, da Schadstoffe nicht mehr ausreichend verdünnt würden. Es wird zudem daran erinnert, dass während der Dürreperioden die Entnahme von Oberflächenwasser trotz Genehmigung untersagt ist.

Gewitter am Vorabend des Nationalfeiertags?

Aufgrund der hohen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit baut sich ein zunehmendes Gewitter-Risiko für Donnerstag auf. Die Feierlichkeiten am Vorabend des luxemburgischen Nationalfeiertags könnten also durchaus ins Wasser fallen. Meteolux warnt für den Donnerstagabend vor lokalen Gewittern mit Windböen von bis zu 50 Km/h.

Für den Donnerstagnachmittag ist in ganz West- und Mitteleuropa mit starken Gewittern zu rechnen.

Grafik: www.wetterdata.de

In benachbarten Regionen Deutschlands könnte es sogar noch dicker kommen, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net erklärt: "Die erwarteten Gewitter entladen sich morgen ab den Nachmittagsstunden von West nach Ost und das zum Teil recht kräftig mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Lokal ist sogar mit der Bildung von Tornados zu rechnen. Danach wird es dann wieder etwas kühler.“

Hitzewelle und Dürre: kein Ende in Sicht

Laut den neuesten Berechnungen der Meteorologen könnte das extreme Sommerwetter in den kommenden Wochen weiter anhalten. Der von den Landwirten sehnlichst erhoffte Regen dagegen dürfte weiterhin ausbleiben.

Die aktuellen Vorhersagen zeigen für die kommenden 14 Tage erneut Spitzenwerte bis 36 oder 37 Grad. Es könnte demnach nach den Gewittern auf die aktuelle direkt die nächste Hitzewelle folgen.