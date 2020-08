Wegen der hohen Temperaturen ist in Luxemburg die Alarmstufe Rot ausgerufen worden.

Hitzewelle: Gesundheitsamt aktiviert "Alerte rouge"

(mbb) - Das Gesundheitsamt hat am Samstag die Alarmstufe Rot im Rahmen des „Plan canicule“ aktiviert. Laut MétéoLux sind in den nächsten Tagen Temperaturen von mehr als 35 Grad und eine Durchschnittstemperatur von mehr als 23 Grad zu erwarten.

Mit der Auslösung der Alarmstufe Rot wird Menschen, die durch die Hitze leiden, besondere Unterstützung angeboten. „Die hohen Temperaturen können bei bestimmten Personengruppen zu Gesundheitsproblemen führen, darunter ältere Menschen, Kleinkinder und Menschen, die an einer chronischen Krankheit wie Herz- oder Nierenerkrankungen leiden“, heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsministeriums. So werden Mitarbeiter der Pflegedienste ab Samstag Hausbesuche bei jenen bedürftigen Personen durchführen, die sich für den „Plan canicule“ angemeldet haben.

Mehr Informationen über was man bei Hitze beachten sollte und wie man sich für den „Plan canicule“ anmeldet, gibt es hier.

