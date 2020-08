Während der kommenden Tage soll es bis zu 37 Grad warm werden.

Hitzewelle: "Alerte Jaune" am Donnerstag, orange am Freitag

Während der kommenden Tage soll es bis zu 37 Grad warm werden.

(TJ) - Der staatliche Wetterdienst Météolux hat wegen einer bevorstehenden Hitzewelle eine gelbe Warnung für Donnerstag und eine orange Warnung für Freitag ausgegeben. Am Donnerstag gilt vor allem für die Zeit zwischen 10 und 21 Uhr besondere Vorsicht. Am Freitag sind Temperaturen zwischen 32 und 34 Grad von 10 bis 20 Uhr im ganzen Land zu erwarten.

Wetterbilanz des Monats Juli: viel Sonne und etwas Hitze Temperaturen von bis zu 35 Grad, viel Sonnenschein und nur sehr wenig Regen: Der Juli zeigte sich sehr sommerlich.

Während es am Donnerstag mit Spitzenwerten von 30 bis 32 Grad noch einigermaßen erträglich bleibt, so soll das Quecksilber ab Freitag und über das ganze Wochenende bis auf 35 Grad klettern. Am Dienstag sollen sogar bis zu 37 Grad erreicht werden.

Es gelten die klassischen Ratschläge - besonders ältere Menschen sollen genug trinken und sich nach Möglichkeit tagsüber nicht draußen aufhalten. Auch wird vor körperlichen Aktivitäten im Freien - etwa Sport - gewarnt.





