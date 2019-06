Am Mittwoch stand wieder Schwitzen auf der Tagesordnung - doch auch in den kommenden Tagen wird es sehr warm bleiben mit Werten um die 30 Grad.

Hitzerekord wurde nicht geknackt

Teddy JAANS Am Mittwoch stand wieder Schwitzen auf der Tagesordnung - doch auch in den kommenden Tagen wird es sehr warm bleiben mit Werten um die 30 Grad.

Genügend trinken ist der wohl wichtigste Ratschlag des Tages. AFP

Bis zu 37 Grad sollte das Hoch über dem baltischen Raum dem Großherzogtum zur Wochenmitte bescheren. Für einen Hitzerekord hatte es am Ende aber dann doch nicht gereicht. Wie Meteolux am Abend mitteilt, wurde in Findel am Flughafen am Mittwoch ein Maximalwert von 34,7 Grad gemessen. Am 22. Juni 2017 herrschten in Findel 35,4 Grad. Es handelt sich also um die zweithöchste Temperatur die jemals im Juni in Luxemburg gemessen wurde - seit der ersten Wetteraufzeichnung im Jahr 1947.

Aber auch in den kommenden Tagen bleibt es mit Temperaturen um die 30 Grad sehr warm draußen.



Lesen Sie hier noch einmal die Ratschläge der Fachleute, die sich besonders für hitzeempfindliche Zeitgenossen, aber auch für ältere Menschen und Kinder gelten.



Nachts lüften

Fenster und Läden tagsüber geschlossen halten

Mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag trinken

Zwischen 11 und 21 Uhr im Haus bleiben

Kopfbedeckung tragen

Kontakt mit Menschen im Umfeld halten

Auf Sport und Outdoor-Aktivitäten verzichten

Ventilatoren und Klimaanlagen benutzen

Schulfrei wegen Hitze

Juni-Temperaturrekord in Sicht Die Temperaturen steigen und steigen ... Für den Mittwoch ruft Météolux die höchstmögliche Warnstufe aus.

Zahlreiche Gemeinden haben wegen der Hundstage denn auch den Unterricht in den Grundschulen für Mittwoch abgesagt. Es sind Esch/Sauer, Echternach, Grevenmacher, Garnich, Grosbous, Berdorf, Befort, Bettendorf, Biwer, Dippach, Ell, Ulflingen, Nommern, die Ernztalgemeinde, Mertzig, Kopstal, Lenningen, Mertert, Roeser, Clerf, Rümelingen, Steinsel, Strassen, Vichten, und Wahl.

Doch auch in mehreren Sekundarschulen fällt der Unterricht am Mittwoch aus, darunter sind der LTB, wo die Nachmittagsskurse bis Freitag ausfallen, im Lycée Nic Biver wird am Mittwoch und am Donnerstag jeweils nur am Vormittag unterrichtet und in Echternach fallen die Nachmittagskurse am Mittwoch aus.

Entspannung ab Donnerstag

Die Hitze aus dem Haus halten Die Hitzewelle rollt an - da können Mieter in ihrer Wohnung schnell ins Schwitzen kommen. Was sollten sie tun, damit ihre vier Wände nicht zur Sauna werden? Und dürfen sie die Miete mindern, wenn es in der Wohnung nicht mehr auszuhalten ist?

Nach dem Mittwoch scheint die Hitzewelle überstanden. Wohl bleibt es laut Météolux noch sommerlich, allerdings sollen die Temperaturen am Donnerstag immerhin fünf Grad niedriger liegen. Werte um 30 Grad stehen bis zum Wochenende hin auf der Tagesordnung, erst am Montag soll es nochmals kühler werden: Für den kommenden Wochenanfang werden Maximaltemperaturen von 26 Grad vorausgesagt. Regnen soll es vorerst nicht, weshalb in einigen Gemeinden bereits ein Aufruf zum sparsamen Umgang mit dem Wasser ausgegeben wurde.