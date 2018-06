Hitze, kein Wasser, keine Nahrung: Hundezüchter verurteilt

Stundenlang hatte er seine Hunde in einem überhitzten Wagen eingeschlossen, ohne Wasser und ohne Futter. Am Mittwoch wurde ein Züchter deshalb auch in zweiter Instanz verurteilt.

(SH) - Stundenlang mussten seine Hunde im September vergangenen Jahres auf dem Parkplatz der Luxexpo während der „International Dog Show“ in einem überhitzten Lieferwagen ausharren. Der Wagen war verdreckt und den Tieren, die generell in einem schlechten Gesundheitszustand waren, stand weder Wasser noch Nahrung zur Verfügung. Am Mittwoch wurde der Züchter nun auch in zweiter Instanz wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro und einem Verbot, in den kommenden zehn Jahren Tiere zu halten, verurteilt.

Die Hunde, die nach dem Vorfall beschlagnahmt worden waren und sich derzeit in einem Tierheim befinden, dürfen nun auf eine bessere Zukunft hoffen. Wird das Urteil aus zweiter Instanz innerhalb der rechtlichen Fristen nicht angefochten, können sie nämlich weiter vermittelt werden.



Die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft hatte sich eben deshalb vor rund zwei Wochen dagegen gewehrt, das Berufungsverfahren auf ein späteres Datum zu verlegen. Der Angeklagte, der wie bereits im ersten Prozess nicht erschienen war, hatte einen Anwalt damit beauftragt, eine Verlegung des Prozesses zu beantragen.



Gegen den Züchter sprach auch, dass er in Frankreich wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz bereits vorbestraft ist.



