Hitliste der heimischen Vogelarten

Die Amsel kommt in Luxemburger Gärten am häufigsten vor - das ist die Bilanz der alljährlichen Wintervogelzählung.

In den meisten Gärten Luxemburgs befinden sich Amseln – das zeigt die jährliche Wintervogelzählung von natur&ëmwelt. Insgesamt 657 freiwillige Helfer verbrachten am 26. oder 27. Januar je eine Stunde in ihren Gärten, um dort Vögel zu zählen. Die Bilanz: In 85 Prozent der Gärten wurde mindestens eine Amsel gesichtet.



Damit belegt dieser Vogel den ersten Platz, gefolgt von der Kohlmeise mit 83 Prozent und dem Haussperling – auch Spatz genannt – mit 73 Prozent ...