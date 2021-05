Staat und Gemeinde Schengen werden das 1985 eingeweihte Fahrgastschiff MS Marie-Astrid kaufen, in dem das Schengener Abkommen unterzeichnet wurde.

Historisches Schiff kommt zurück nach Schengen

Volker BINGENHEIMER Staat und Gemeinde Schengen werden das 1985 eingeweihte Fahrgastschiff MS Marie-Astrid kaufen, in dem das Schengener Abkommen unterzeichnet wurde.

Das original erhaltene Schiff MS Marie-Astrid, auf dem im Jahr 1985 das Schengener Abkommen unterzeichnet wurde, kommt zurück zur Mosel. Als Museumsschiff soll es eine Ausstellung zum Vertrag über die offenen Grenzen beherbergen.

Touristen und Einheimische müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden: Noch ist das Schiff unter dem Namen „MS Regensburg“ für tourististische Ausflüge auf der Donau eingesetzt. Nach dem Transport und Umbau soll es 2025 in Schengen zu besichtigen sein. „Das Schiff gehört zum luxemburgischen und europäischen Kulturerbe“, sagte Tourismusminister Lex Delles am Donnerstag bei der Vorstellung der Pläne.

Staat und Gemeinde Schengen haben einen Vorvertrag zum Kauf des Schiffes unterzeichnet. Bis zur offiziellen Übergabe gehört es einer Schifffahrtsgesellschaft in Bayern.

Bürgermeister Michel Gloden (links) und Tourismusminister Lex Delles stellen die Pläne vor. Foto: Guy Jallay

In Schengen soll in den kommenden Jahren ein eigener Anlegesteg für die alte MS Marie-Astrid gebaut werden. Da sie voll einsatzbereit ist, kann sie auch - sozusagen als Wanderausstellung - in andere europäische Länder fahren. Als Ausflugsschiff für Passagiere soll sie dagegen nicht im Einsatz sein. Laut Minister Delles befindet sich die heutige MS Regensburg in einem guten Zustand. Der Raum, in dem 1985 die europäischen Staatsmänner das Abkommen unterzeichneten, ist nahezu im Originalzustand erhalten.

Der Schengener Bürgermeister Michel Gloden hob die offenen Grenzen als bedeutende Errungenschaft hervor. „In vielen Gegenden unseres Planeten ist es nicht selbstverständlich, ohne Pass in andere Länder reisen zu können“, sagte er.

