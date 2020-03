In Rümelingen ist eine Betonüberführung, die an einem der beiden historischen Kalköfen angebaut war, eingestürzt. Seit 1988 sind beide Öfen denkmalgeschützt. In sie investiert wurde aber bisher nicht.

Historische Kalköfen am Zer­brö­ckeln

Nicolas ANEN

„Es war an einem Freitagabend im Februar. Auf einmal hörten wir einen lauten Krach. Es klang wie eine Lawine. Ich schaute mir den Hang hinter den Wohnungen an, konnte aber nichts Außergewöhnliches erkennen“, erzählt Patrick Soragna. Der frühere Schmelzarbeiter, 1964 geboren, wohnt in einem großen Mehrfamilienhaus an der Place de la Bruyère in Rümelingen ...