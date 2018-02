Der Wolf scheint wieder in Luxemburg zu sein: Im Raum Fouhren gab es am Montag einen konkreten Hinweis auf die Anwesenheit eines Tieres.

Hinweis auf Wolf im Norden des Landes

Sophie Hermes

Im Juli 2017 hatte die Naturverwaltung im Raum Gernich erstmals seit 124 Jahren einen Wolfsnachweis für Luxemburg erbracht. Seit Montag gibt es nun einen konkreten Hinweis auf die Anwesenheit eines Wolfes im Raum Fouhren.

Der Naturverwaltung war ein totes Schaf gemeldet worden, welches wohl von einem wilden Tier gerissen worden war. Das Nutztier sei umgehend von Experten auf alle wichtigen Kriterien hin untersucht worden, um Hinweise auf den Verursacher zu erhalten. Wie die Naturverwaltung mitteilt, konnte dabei der Wolf als Verursacher nicht ausgeschlossen werden.



Um Gewissheit zu bekommen, ob es sich bei dem Täter tatsächlich um einen Wolf handelt, wurden an den Bisswunden des Schafes Proben entnommen. Das Senckenberg-Institut in Gelnhausen, Referenzlabor in diesem Bereich, wurde mit genetischen Analysen beauftragt. Die Resultate müssten in einigen Wochen vorliegen.

Die Naturverwaltung bittet darum, alle Hinweise auf die Anwesenheit von Wölfen umgehend per E-mail an wolf@anf.etat.lu zu melden.



Die Behörde weist weiter daraufhin, dass der Wolf in ganz Europa geschützt ist. In der Regel meiden die Tiere den direkten Kontakt zum Menschen. Sollte es dennoch zu einer Begegnung kommen, sollte man weder weglaufen, noch weiter auf das Tier zugehen. Stattdessen sollte man den Wolf im Blick behalten und sein Verhalten beobachten, den direkten Augenkontakt jedoch meiden. Auch sollte man den Wolf auf sich aufmerksam machen. Zieht sich das Tier nicht zurück, sollte sich der Mensch langsam zurück bewegen. Nähert sich der Wolf hingegen, so gilt es ihm zuzurufen oder mit Ästen oder Steinen auf ihn werfen.



Weitere Verhaltensregeln und Informationen zum Wolf sind in der Broschüre "Wölfe in Luxemburg" der Umweltverwaltung zu finden.