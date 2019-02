Hintergründe einer Beziehungstat

Einem Mann werden mit einem Messer Stiche zugefügt. Er stirbt. Seine ehemalige Partnerin muss sich nun wegen Totschlag vor Gericht verantworten. Am zweiten Verhandlungstag gingen Ermittler und Zeugen auf die Beziehung ein.

(SH) - Eine 47-jährige Frau muss sich derzeit vor Gericht verantworten, weil ihr vorgeworfen wird, ihren Lebensgefährten am frühen Morgen des 17. Februar 2015 in der Rue Basse in Mertert mit drei Messerstichen getötet zu haben.

Am zweiten Verhandlungstag gingen die Ermittler am Mittwoch auf die Beziehung zwischen der Angeklagten und dem Opfer ein ...