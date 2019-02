In Venezuela verschärfen sich die Spannungen an den Grenzen: Ein Lastwagen-Konvoi setzte sich am Samstag in Richtung Venezuela in Bewegung. Vier Fahrzeuge gerieten beim Durchbrechen einer Schranke unter Beschuss.

Hilfsgüter für Venezuela: Lastwagen durchbrechen Schranke

In Venezuela haben sich die Spannungen an den Grenzen verschärft: Ein vom selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó organisierter Konvoi setzte sich am Samstag in Richtung Venezuela in Bewegung - vier Lastwagen gerieten beim Durchbrechen einer Schranke unter Beschuss.

(dpa) - Vier Lastwagen mit Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung Venezuelas haben am Samstag auf einer Brücke nahe dem kolumbianischen Grenzort Ureña eine Barriere durchbrochen. Sicherheitskräfte des Staatschefs Nicolás Maduro beschossen den Konvoi und den sie zu Fuß begleitenden Menschen daraufhin mit Tränengas und Gummigeschossen. Mindestens sechs Menschen wurden verletzt, wie die Sender VPI-TV und CNN en Español berichteten.

Die Lastwagen passierten nur eine erste Barriere in der Mitte der Grenzbrücke Francisco de Paula Santander, dann wurden sie auf venezolanischer Seite von den Sicherheitskräften angehalten.

Bevölkerung in Not



In Venezuela herrscht ein schwerer Notstand in der Lebensmittel- und Medikamentenzulieferung. Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó hat den Bürgern die Lieferung von Hilfsgütern versprochen, sie sollen über Kolumbien und Brasilien eingeführt werden. Die Übergänge sind aber auf Geheiß der sozialistischen Regierung blockiert. Nach Ansicht Maduros hat die Hilfsgüteraktion seines Kontrahenten Guaidó das Ziel, eine militärische Intervention und den Sturz der Regierung einzuleiten.

Guaidó schrieb am Samstag auf Twitter, ein Lastwagen mit Hilfsgütern habe von Brasilien aus bereits die Grenze passiert. Eine unabhängige Bestätigung gab es dafür zunächst nicht