von Marc Thill (@marcthill)



Großherzogin Charlotte in den Kriegsjahren in einem Studio der BBC in London: Ihr Blick ist auf ein übergroßes, schwarzes Mikrofon gerichtet. Es ist ein sorgenvoller Blick, fast schon der Ausdruck einer inneren Leere. Zwei Blatt Papier liegen vor ihr, die Manuskripte einer Rede, die mit „Léif Lëtzebuerger …“ beginnt.

Wann genau dieses Foto aufgenommen worden ist? Man weiß es nicht ...