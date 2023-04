In sechs Luxemburger Gemeinden dürfen die Bürger am 11. Juni zu Hause bleiben. Dort meldeten sich so wenig Kandidaten, dass die Wahl ausfällt.

Wenn der Urnengang ausfällt

Hier hat der Wähler keine Wahl

In sechs Luxemburger Gemeinden dürfen die Bürger am 11. Juni zu Hause bleiben. Dort meldeten sich so wenig Kandidaten, dass die Wahl ausfällt.