Hesperingen: Warten auf die Umgehungsstraße

Jacques GANSER Die hohen Stickoxid-Werte in Hesperingen nehmen Bürgermeister Marc Lies und die erste Schöffin Diane Adehm zum Anlass, um sich über den Planungsstand des örtlichen Contournement zu erkundigen. Umweltministerin Carole Dieschbourg verweist auf Alternativen.

Der Bau der geplanten Umfahrung von Hesperingen dürfte sich hinziehen. Grund hierfür sind die Planungsprozeduren, welche noch zusätzliche Informationen benötigen. Umweltschutzministerin Carole Dieschbourg stellt in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage klar, dass die geplante öffentliche Anhörung erst dann erfolgen kann, wenn alle benötigten Daten vorliegen.

Hotspot in Hesperingen



Die Stickoxid-Messkampagnen an 103 besonders exponierten Orten in Luxemburg hatten unter anderem für Esch/Alzette, Differdingen, Hesperingen, Echternach und Luxemburg zum Teil deutlich überhöhte Werte angezeigt. So wurden in Hesperingen in der Rue de Gasperich auf Höhe des Hauses Nummer 10 Werte von 52,95 beziehungsweise 54,24 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Der erlaubte Jahresdurchschnitt liegt aber bei 40 Mikrogramm. Auch die Umweltministerin spricht sich für eine Verkehrsentlastung im Zentrum von Hesperingen aus. Genau deshalb wurde die Messkampagne gestartet, um die Problempunkte aufzuzeigen und zusammen mit den Gemeinden punktuell Lösungen zu finden.



Alternative Angebote



Vorgeschlagen werden in erster Linie ein vermehrtes Zurückgreifen auf den öffentlichen Transport, der Ausbau der Buspuren und die Förderung alternativer Verkehrsmittel. In diesem Sinne sei auch der Ausbau des Mobilitätsangebotes insbesondere auf der Schiene zu sehen, so Dieschbourg in ihrer Antwort. Weitere Maßnahmen sind eine Verbesserung des Verkehrsflusses sowie bauliche Veränderungen, um einen besseren Luftaustausch zu erlauben. Laut Umweltministerin haben die staatliche Verwaltungen Hilfestellung angeboten, um punktuelle Lösungen zu entwickeln. Weil man sich im Umweltministerium überzeugt zeigt, dass diese Maßnahmen greifen können, wird auch vorerst auf Fahrbeschränkungen für Dieselfahrzeuge verzichtet. Ziel sei aber weiterhin, den motorisierten Individualverkehr einzudämmen und so die Luftqualität zu verbessern.