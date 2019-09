Hesperingen: Finanzbetrug mit Nachhall

Nach der Betrugsaffäre in der Gemeinde Hesperingen stellen sich viele Fragen. Bei der Opposition wird zudem Kritik an der CSV-Mehrheit laut.

Drei Monate ist es her, seit die Veruntreuung von Geldern durch zwei Beamte in der Gemeindeverwaltung publik wurde. Bereits Mitte Juni hatte die Gemeinde Anzeige erstattet, wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung. Sowohl die CSV-Mehrheit als auch die Opposition wollen die richtigen Schlüsse ziehen. Von Letzterer wird aber auch so manche Kritik laut.

„Ich bin noch immer bestürzt und schockiert über die Energie, die beide Männer an den Tag legten, um über Jahre den jeweiligen Schöffenrat und die Arbeitskollegen hinters Licht zu führen“, sagt Bürgermeister Marc Lies (CSV) ...