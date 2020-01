Betonblöcke und Poller verhindern seit Donnerstag das Abkürzen durch Wohngebiete in Teilen von Fentingen.

Hesperingen: Erste Maßnahmen gegen Schleichverkehr umgesetzt

Betonblöcke und Poller verhindern seit Donnerstag das Abkürzen durch Wohngebiete in Teilen von Fentingen.

Einige Autofahrer dürften mit einer Überraschung ins neue Jahr starten. Vor allem jene, die gerne Abkürzungen durch Wohngebiete in der Gemeinde Hesperingen nutzen, müssen sich auf einen neuen Arbeitsweg einstellen.

Die Gemeindeverwaltung hat, pünktlich zum Jahreswechsel, die ersten Maßnahmen zur Bekämpfung des Schleichverkehrs in Fentingen umgesetzt.

An der Verbindung der Rue Victor Feyder und der Rue Op den Aessen verhindern Betonblöcke und Poller die Durchfahrt. Weiterhin wurden an einigen Punkten Einbahnstraßen eingeführt, die ein Abkürzen durch Wohngebiete verhindern sollen.

Sowohl die Rue Weydert als auch die Rue Op der Sterz sind von nun an nur noch in eine Richtung befahrbar. Neben einer entsprechenden Beschilderung wurden auch Betonblöcke aufgestellt, die die Fahrbahn verengen.

Wie Verkehrsschöffe Georges Beck auf LW-Nachfrage betont, sind die Maßnahmen zunächst für einen Zeitraum von sechs Monaten geplant. Nach einer Evaluierung sollen gegebenenfalls feste bauliche Hindernisse den Schleichverkehr durch Wohngebiete verhindern.

In einer ersten Phase werden die Änderungen von den Agents municipaux der Gemeinde begleitet. Sie sollen Autofahrer auf die neuen Verkehrsbestimmungen aufmerksam machen.

Alzingen muss sich gedulden

Die Bewohner in Alzingen müssen sich derweil noch ein wenig gedulden, bis auch bei ihnen konkrete Maßnahmen ergriffen werden. Wie angekündigt, will man zusammen mit den Anwohnern in einem Workshop die besten Lösungen gemeinsam ausarbeiten.

Das genaue Datum stehe noch nicht fest, so Georges Beck. Er gehe aber davon aus, dass der Workshop Anfang Februar stattfinden wird. Die Gemeinde wird die betroffenen Bewohner noch persönlich anschreiben und das genaue Datum mitteilen.

Bereits bei einer Informationsveranstaltung am 17. Dezember waren einige der nun provisorisch umgesetzten Handlungsmöglichkeiten vorgestellt worden. In Spitzenzeiten haben fast 500 Autos die Stunde eine Abkürzung durch Wohngebiete in der Zentrumsgemeinde gesucht.

Zumindest hier wollen die Gemeindeverantwortlichen nun Abhilfe schaffen.

Denn an dem hohen Verkehrsaufkommen in der Gemeinde dürften die Maßnahmen wohl nur wenig ändern. Abzuwarten bleibt auch, wie sich die Änderungen auf den Verkehr auf der Hauptverkehrsachse der Route de Bettembourg auswirken.