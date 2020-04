Das Audit über den jahrelangen Finanzbetrug wird nicht öffentlich gemacht, der Rat erhält Einblick.

Hesperingen: Bericht nur für Gemeinderat einsehbar

Jeff WILTZIUS Jahrzehntelang wurden Gemeindegelder in Hesperingen veruntreut. Ein Audit gibt dazu Aufschluss, veröffentlicht wird es jedoch nicht.

Die Analysen zum jahrelangen Finanzbetrug in Hesperingen werden nicht öffentlich gemacht. So lautet wiederholt die Kernaussage vom Bürgermeister der Gemeinde Hesperingen Marc Lies in der Gemeinderatssitzung am Freitag. Allerdings läge der Bericht für die Räte jederzeit zugänglich im Gemeindesekretariat.

Als Gründe nannte Marc Lies die vertraulichen Informationen, welche der Bericht beinhaltete sowie die Namen der Gemeindemitarbeiter, die während der Analysen von den Wirtschaftsprüfern begleitet wurden. Darüber hinaus stellte der Urheber des Berichtes, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Ende März in einem Brief klar, dass das Prüfungsunternehmen mit einer Veröffentlichung nicht einverstanden sei, erklärte der Bürgermeister weiter.

Finanzbetrug in Hesperingen: Nein zu Veröffentlichung Die Gemeindeverantwortlichen in Hesperingen haben kürzlich eine klare Ansage der Wirtschaftsprüfer erhalten, die Analysen zur Finanzaffäre in der Gemeinde durchgeführt haben.

Für Marc Lies steht somit außer Frage, dass das Audit über die jahrzehntelange Veruntreuung von Gemeindegeldern in Hesperingen nicht veröffentlicht werden darf: "So ein Betrug darf nie wieder passieren, aber es ist nicht angebracht, die Öffentlichkeit über die bestehenden Kontrollmechanismen innerhalb des Rathauses zu informieren."

Der Rat akzeptierte diesen Beschluss, doch DP, LSAP und Déi Gréng zeigten sich enttäuscht über die Entscheidung seitens PwC. Für Roland Tex (Déi Gréng) war doch die Grundidee des Audits seine Veröffentlichung. Auch andere Ratsmitglieder bemängelten, dass ein Privatunternehemen über die Publikation entscheiden könne und die Gemeinde hier kein Mitspracherecht besäße.

Am Ende aber lobte Claude Lamberty (DP) den Schöffenrat für die offene Kommunikation. Man müsse nun abwarten, was die juristischen Untersuchungen ergeben würden, so der Rat.

