Zahlreiche Schaulustige begrüßten das niederländische Königspaar am Mittwoch vor dem Palast, wo es von Großherzog Henri und Großherzogin Maria empfangen wurde.

Herzlicher Empfang für Willem-Alexander und Máxima

Hoher Besuch in Luxemburg: Am Mittwochmorgen trafen König Willem-Alexander der Niederlande und Königin Máxima zum dreitägigen Staatsbesuch im Großherzogtum ein. Zahlreiche Schaulustige hatten sich gegen 11.30 Uhr vor dem Palais eingefunden, wo das niederländische Königspaar von Großherzog Henri und Großherzoghin Maria Teresa in Empfang genommen wurde.



Derweil die einen überhaupt nicht wussten, wie ihnen geschieht, hatten sich andere ganz bewusst in die Hauptstadt begeben, um die royalen Gäste zu begrüßen und aus nächster Nähe zu sehen. Darunter zahlreiche Besucher aus den Niederlanden, in Luxemburg wohnhafte Niederländer, viele Einheimische aber auch viele Touristen aus dem asiatischen Raum.

Unter militärischen Ehren wurde das Paar empfangen. Zusammen mit dem großherzoglichen Paar schritten Willem-Alexander und Máxima über den roten Teppich, gaben sich anschließend aber auch gewohnt volksnah, plauderten mit den Schaulustigen und schüttelten Hände.

Insgesamt weilt das paar drei Tage in Luxemburg. Derweil am ersten Tag vor allem protokollarische Termine und Zusammenkünfte mit Politikern im Fokus stehen, bricht das Paar am Donnerstag und Freitag zu diversen Besichtigungen auf.