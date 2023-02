Herzerkrankungen haben besonders bei Frauen schwerwiegende Folgen. Darauf macht die Amicale des patients de l'INCCI in diesen Tagen aufmerksam.

Amicale des patients de l'INCCI

Herzkranke und ihre Familien unterstützen

Auch in diesem Jahr wurde am ersten Freitag im Februar wieder dazu aufgerufen, rote Kleidung zu tragen. Das nicht ohne Grund, fand doch der internationale Go-Red-for-Women-Tag statt, an dem auf Herzerkrankungen bei Frauen hingewiesen wird. Im Jahr 2020 erlagen 526 Frauen in Luxemburg den Folgen von Herzkreislauferkrankungen. Diese sind damit die häufigste Todesursache bei Frauen, noch vor allen Formen von Krebs.

Bei Männern stellen Herzkreislauferkrankungen den zweithäufigsten Sterbegrund dar. Zwar erleiden weniger Frauen als Männer einen Herzinfarkt, jedoch sind ihre Chancen, diesen zu überleben, geringer. Dies liegt auch daran, dass die für Frauen spezifischen Warnzeichen weniger bekannt sind und somit eher verborgen bleiben.

Ein offenes Ohr für Ängste

Das Wissen, dass Herzkrankheiten bei Frauen besonders schlimme Folgen haben können, fehlt in der Gesellschaft. Dies zu ändern, hat sich die Amicale des patients de l'INCCI auf die Fahne geschrieben. Primäres Ziel der Vereinigung ist es, Patienten des Häerz-Zenters (INCCI) und deren Familien auf Wunsch vor und nach einem chirurgischen Eingriff zu begleiten.

Präsidentin Monique Isebaert und Vizepräsidentin Cécile Hemmen wissen aus eigener Erfahrung, was es heißt, wenn das Herz erkrankt. So betont Cécile Hemmen: „Probleme mit dem Herzen sind immer mit der Angst vor dem Tod verbunden.“ Deshalb sei es „wichtig, dass Betroffene sich untereinander austauschen können“.

Probleme mit dem Herzen sind immer mit der Angst vor dem Tod verbunden. Cécile Hemmen

Diese Möglichkeit hat bis zur Gründung der Amicale im Dezember 2020 gefehlt. Es sei denn auch der Wunsch vonseiten des Häerz-Zenters gewesen, dass es ein solches Angebot gebe. Denn vor einer Operation am Herzen treten viele Fragen auf. Die Ärzte würden viel Zeit und Energie benötigen, um sich um all diese Sorgen zu kümmern und den Patienten Antworten zu liefern. „Es fehlte an einer Organisation, die sich um diesen Bereich kümmert“, sagt Monique Isebaert.

Geteilte Sorgen

Das angebotene CARE-Sharing – CARE steht für Comprendre, Aider, Rassurer, Echanger – hilft dabei, das medizinische Personal zu entlasten. Es funktioniert nach dem Prinzip „Patienten für Patienten“: Man teilt seine Ängste und Sorgen mit ehemaligen Patienten und Krankenpflegern. Auch Familienangehörige finden dort Unterstützung. Denn auch diese leiden unter der Ungewissheit, die eine Herzerkrankung mit sich bringt.

„Herzkrank bleibt man ein Leben lang“, erklärt Cécile Hemmen. Deshalb organisiert die Amicale regelmäßig Treffen und Ausflüge. Die Aussprache gibt den Menschen ihr Selbstvertrauen zurück. Denn vieles von dem, das vorher selbstverständlich war, ist für einen herzkranken Menschen nicht mehr möglich. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen erleichtert es, den Weg zurück ins Leben zu finden.

Herzkrank bleibt man ein Leben lang. Cécile Hemmen

Die Symptome erkennen

Zu den atypischen Symptomen, die Frauen betreffen, gehören Erschöpftheit, Atemschwierigkeiten bei körperlicher Anstrengung, akute Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme und plötzliches Herzklopfen. „Die wenigsten Menschen kommen bei Magenschmerzen auf die Idee, dass etwas mit ihrem Herzen nicht stimmt“, bemerkt Cécile Hemmen. Deshalb werden Komplikationen oft zu spät erkannt. Hinzu komme, dass viele Ärzte Schwierigkeiten haben, diese Symptome zu deuten, sagt Monique Isebaert.

Generell spielen Geschlechtsunterschiede eine Rolle. So meint Cécile Hemmen: „Die höhere Belastung, die Frauen im Alltag haben, bringt viel negativen Stress mit sich, der oft nicht wahrgenommen wird.“ Deswegen lautet die Botschaft an Frauen, dass sie besonders auf sich achtgeben sollen.

Konferenz an diesem Donnerstag Die Amicale des patients de l'INCCI lädt an diesem Donnerstag zu einer Konferenz im CHL ein. Die französische Kardiologin Pr. Claire Mounier-Véhier wird einen Vortrag zum Thema „Mon Combat pour le coeur des femmes“ halten.

