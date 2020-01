4.137 Menschen sind in 2017 in Luxemburg verstorben, fast 95 Prozent von ihnen infolge einer Krankheit.

Lokales 2 Min.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind häufigste Todesursache in Luxemburg

Diane LECORSAIS 4.137 Menschen sind in 2017 in Luxemburg verstorben, fast 95 Prozent von ihnen infolge einer Krankheit.

Kardiovaskuläre Erkrankungen und Krebs bleiben die häufigsten Todesursachen in Luxemburg. Dies geht aus dem jüngsten Register hervor, das das Gesundheitsamt am Montag veröffentlicht hat. Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2017, in dem auf dem Gebiet des Großherzogtums insgesamt 4.137 Sterbefälle verzeichnet wurden - vier Prozent mehr als im Jahr davor.

Bei den Verstorbenen handelte es sich um 2.075 Frauen und 2.062 Männer, wobei die Frauen im Schnitt 80 Jahre alt waren und die Männer 73. Die meisten Sterbefälle ereigneten sich im Monat Januar, die wenigsten im August.

94,7 Prozent der Sterbefälle krankheitsbedingt

Die große Mehrheit der Todesfälle - 94,7 Prozent - ist auf Krankheiten zurückzuführen. In 5,3 Prozent waren externe Ursachen der Grund. 55 Prozent der Betroffenen sind in einem Krankenhaus verstorben, 25 Prozent in einem Altersheim und 17 Prozent zu Hause.

Wie in den Jahren davor sind kardiovaskuläre Krankheiten die Todesursache Nummer 1 in Luxemburg. 1.276 Personen starben demnach in 2017 infolge einer Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems, was 30,8 Prozent der Sterbefälle entspricht. Die Zahl der betroffenen Personen ist im Vergleich zu 2016 zwar stabil geblieben, doch ist beim Gesamtanteil ein leichter Rückgang feststellbar - 2016 waren noch 31,8 Prozent aller Sterbefälle auf kardiovaskuläre Erkrankungen zurückzuführen.

EU-Gesundheitsbericht: Es wird zu viel getrunken Der Länderbericht der EU-Kommission zur Gesundheit bescheinigt Luxemburg eine gute Versorgung. Doch bei der Prävention gibt es Defizite.

1.160 Todesfälle durch Krebs

Krebserkrankungen bleiben mit 28 Prozent indes die zweithäufigste Todesursache. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der Sterbefälle durch Krebs in 2017 leicht zugenommen - von 1.121 auf 1.160 Personen.

Bei den Männern ging die Zahl der Todesfälle etwas zurück (- 28 Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr), bei den Frauen nahm sie jedoch zu (+ 67 Fälle). Der Rückgang bei den Männern sei laut Gesundheitsamt vor allem darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Sterbefälle durch Lungenkrebs bei Männern gesunken ist.

Bei den Frauen hingegen sei die Zahl der Sterbefälle insbesondere bei den drei häufigsten Krebsarten gestiegen. Im Vergleich zu 2016 starben in 2017 demnach 13 Patientinnen mehr an Brustkrebs, 25 mehr an Lungenkrebs und zehn mehr an Darmkrebs.

Weitere Ursachen nehmen zu

Weitere Todesursachen in 2017 betrafen Atemwegserkrankungen (7,6 Prozent der Todesfälle), psychische- und Verhaltensstörungen (5,5 Prozent) und externe Ursachen wie Unfälle oder Suizide (5,3 Prozent).

Auffallend in 2017 war, dass beim relativen Anteil der Todesfälle ein Zuwachs bei den Infektions- und parasitären Erkrankungen festgestellt wurde, genau wie bei den hormonellen Erkrankungen, Ernährungskrankheiten, Stoffwechselerkrankungen und Erkrankungen des Urogenitalsystems. Bei den externen Ursachen sowie der Kindersterblichkeit war 2017 hingegen ein Rückgang feststellbar, derweil die Zahl der Totgeburten in 2017 mit 48 Fällen stabil blieb.

Weitere Informationen gibt es hier.