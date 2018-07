Die Polizei sucht nach den Besitzern zweier Fahrräder, die Ende Juni in der Hauptstadt gefunden wurden.

Lokales 4

Herrenlose Fahrräder suchen Besitzer

Die Polizei sucht nach den Besitzern zweier Fahrräder, die Ende Juni in der Hauptstadt gefunden wurden.

(mth) - Die Polizei hat am Montag einen Aufruf gestartet, um die Besitzer zweier herrenloser Fahrräder zu ermitteln. Es handelt sich um ein Herrenfahrrad der Marke Cube Modell "Nature SL 28" von roter Farbe sowie um ein Damenfahrrad der Marke Cube Modell "Nature Pro 28" von grauer Farbe. Beide Räder wurden am 28. Juni in Luxemburg-Stadt aufgefunden.

4 Wer kennt diese Fahrräder? Foto: Polizei

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Wer kennt diese Fahrräder? Foto: Polizei Wer kennt diese Fahrräder? Foto: Polizei Wer kennt diese Fahrräder? Foto: Polizei Wer kennt diese Fahrräder? Foto: Polizei

Die Besitzer werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Luxemburg unter der Telefonnummer 4997-4500 zu melden