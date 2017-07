(L.E./C.) - Am frühen Samstagmorgen war ein Luxemburger Autofahrer offenbar in zwei Verkehrsunfälle in der Nähe von Hermeskeil (D) verwickelt. Dies meldet die dortige Polizei.



Gegen 5.40 Uhr seien die Beamte von einem Verkehrsteilnehmer darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass ihm auf der Landstraße 151 aus Richtung Trier kurz zuvor ein beschädigtes Fahrzeug entgegengekommen sei. Bei der Weiterfahrt habe er Schäden einer Verkehrsinsel auf Höhe der Abfahrt Farschweiler festgestellt.



An der Unfallstelle wurden Teile des Verursacherfahrzeuges sicher gestellt. Noch während der Aufnahme des Unfalles seien die Beamten von weiteren Verkehrsteilnehmern auf einen Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person aufmerksam gemacht worden.



An der ca. 200 Meter entfernten Unfallstelle stellten die Beamten fest, dass es sich bei diesem Auto um das gleiche Fahrzeug handeln muss. Der Fahrer, alleiniger Insasse, war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er war im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Rettungsschere befreit werden. Als Unfallursache dürften nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss in Frage kommen.

Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der 22-jährige aus Luxemburg stammende Fahrer wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt in ein Trierer Krankenhaus verbracht, am Fahrzeug wurde Totalschaden festgestellt.