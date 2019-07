Die Einwohner der Gemeinde Helperknapp dürften zufrieden sein: Am Montag legte Frank Conrad seinen Eid als Bürgermeister ab.

Helperknapp: Neuer Bürgermeister vereidigt

Die Einwohner der Gemeinde Helperknapp dürften zufrieden sein: Am Montag legte Frank Conrad seinen Eid als Bürgermeister ab.

(rr) - Frank Conrad ist neuer Bürgermeister der Fusionsgemeinde Helperknapp. Am Montag legte er den Eid vor Innenministerin Taina Bofferding ab: "Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées."



Helperknapp hat neuen Bürgermeister Die Einwohner der Gemeinde Helperknapp können aufatmen: Nach zweieinhalb Monaten ist mit Frank Conrad ein neuer Bürgermeister gefunden.

Nach den Querelen der vergangenen Monate und dem unerwarteten Rücktritt von Paul Mangen vom Bürgermeisteramt, dürfte nun Ruhe in die Gemeinde einkehren.