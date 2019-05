Die Einwohner der Gemeinde Helperknapp können aufatmen: Nach zweieinhalb Monaten ist mit Frank Conrad ein neuer Bürgermeister gefunden.

Helperknapp hat neuen Bürgermeister

Rita RUPPERT Die Einwohner der Gemeinde Helperknapp können aufatmen: Nach zweieinhalb Monaten ist mit Frank Conrad ein neuer Bürgermeister gefunden.

So zerstritten die Gemeinderatsmitglieder in den vergangenen Monaten waren, so einig waren sie sich am Donnerstagabend: Einstimmig votierten sie Frank Conrad auf den Bürgermeisterposten.

Gemeinde Helperknapp ohne Bürgermeister Zwei Wochen nach dem Eklat im Gemeinderat Helperknapp kam es am Freitagnachmittag in der Sitzung zu einer unvorhersehbaren Wendung: Paul Mangen gab seinen Rücktritt bekannt.

Dies ist um so erstaunlicher, als der 35-Jährige zu den neun Räten zählt, die Ende Februar den Rücktritt des gesamten Schöffenrates verlangt hatten. Dieser Forderung war Mitte März Bürgermeister Paul Mangen nachgekommen.

"Wir können nicht ewig ohne Bürgermeister bleiben. Zusammen mit den drei Schöffen Christiane Eicher-Karier, Jean-Claude Mathekowitsch und Patrick Ludwig werde ich Prioritäten setzen. Es muss endlich wieder Ruhe in die Gemeinde einkehren", sagte Frank Conrad dem "Luxemburger Wort" gegenüber.

Conrad war bei den Gemeindewahlen im Oktober 2017 als Viertgewählter hervorgegangen.