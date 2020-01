Am Mittwochabend wählte der Gemeinderat einen neuen Schöffenrat. Am Bürgermeisterposten änderte sich indes nichts.

Helperknapp: Frank Conrad bleibt Bürgermeister

Pierre SCHOLTES Am Mittwochabend wählte der Gemeinderat einen neuen Schöffenrat. Am Bürgermeisterposten änderte sich indes nichts.

Nach 41 Tagen hat das Warten ein Ende: Die Gemeinde Helperknapp hat seit Mittwochabend einen neuen Schöffenrat. Neuer Bürgermeister der Fusionsgemeinde ist der alte: Frank Conrad.

Bei einer etwa einstündigen Sitzung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, wurde auch der Schöffenrat neu bestimmt. Und dort werden künftig neue Schöffen an der Seite von Frank Conrad stehen: Erster Schöffe ist nun Joske Vosman, zweiter Schöffe Jean-Claude Bisenius und dritter Schöffe Henri Noesen. Sie lösen damit Jean-Claude Mathekowitsch, Christiane Eicher-Karier und Patrick Ludwig im Schöffengremium ab.

Die Wahl vom Mittwoch war nötig geworden, da der Gemeinderat dem vorherigen Schöffenrat bei der Abstimmung zur Haushaltsvorlage 2020 im vergangenen Dezember das Misstrauen ausgesprochen hatte. Zuvor war bereits im März 2019 der damalige Bürgermeister Paul Mangen zurückgetreten. Als sein Nachfolger war in der Folge im Mai der 35-jährige Versicherungsagent Conrad auf den Bürgermeisterposten gewählt worden.

v.l.n.r.: Schöffe Henri Noesen, Bürgermeister Frank Conrad, Schöffe Jefke Vosman und Schöffe Jean-Claude Bisenius Foto: Lex Kleren

Im Anschluss an die Sitzung vom Mittwoch betonte Conrad, dass es weiterhin gilt, die Kommunikation unter den Räten zu verbessern und für Transparenz zu sorgen. Am Budget für 2020 dürfte sich wenig ändern: Die Schöffen planen, nur kleine Änderungen an dem bereits im Dezember vorgestellten Entwurf vorzunehmen.