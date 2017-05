(mth) - Eine eher außergewöhnliche Rettungsaktion lief am Mittwoch in Helmsingen ab. Dort hatte sich ein Fuchswelpe in den Garten eines Privathauses verirrt. Dem Tierchen ging es offenbar gesundheitlich nicht gut, so dass die Bewohner die Feuerwehr in Walferdingen riefen.

Die Feuerwehrmänner fingen den Baby-Fuchs geschwind ein und wickelten ihn erst einmal in eine bequeme Decke, bevor sie ihn nach Düdelingen in die Wildtier-Pflegestation brachten. Dort dürfte das Tier wieder zu Kräften kommen.