Hellseher riskiert Haftstrafe

Sophie Hermes

Zwei Männern machten ihre Beziehungsprobleme zu schaffen, ein weiterer sorgte sich, weil seine Töchter Schwierigkeiten in der Schule hatten. Auf der Suche nach Lösungen nahmen sie die Dienste eines „grand voyant medium“ in Anspruch – und hatten am Ende neben ihren Sorgen auch noch Geldprobleme. Denn anstatt die Streitereien zwischen den Ehepartnern zu lösen oder den Mädchen bessere Schulnoten zu besorgen, knöpfte der Hellseher, auf den die Opfer per Flugzettel und Zeitungsanzeigen aufmerksam geworden waren, den Männern Tausende Euro ab.



Lage der Opfer ausgenutzt



Nun befasst sich das Gericht mit dem Fall. Beschuldigt, sich als Hellseher ausgegeben zu haben, um sich somit zu bereichern, wird der 41-jährige Karamba D., der nun mit einer dreijährigen Haftstrafe sowie einer angemessenen Geldbuße rechnen muss. Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft gibt es keine Zweifel daran, dass sich der Angeklagte den beiden Männern, die Beziehungsprobleme hatten, gegenüber als Medium vorgestellt hat. Er habe eine falsche Identität vorgetäuscht und die Schwäche der Männer ausgenutzt.

Einem psychologischen Gutachten zufolge sollen beide Opfer leicht beeinflussbar gewesen sein. Der Intelligenzquotient jenes Mannes, der insgesamt 40.000 Euro an Hellseher bezahlt hatte, liege unter dem Durchschnittswert. Der andere Mann habe aufgrund seines hohen Alters Gedächtnisprobleme gehabt. Er hatte zwei Termine mit dem Medium vereinbart und insgesamt 280 Euro gezahlt. Da die Streitereien mit seiner Frau jedoch anhielten, habe er den Hellseher dann nicht mehr besucht. Er war auch nicht zur Polizei gegangen. Vielmehr hatten die Beamten ihn kontaktiert, nachdem sie seine Telefonnummer bei dem Beschuldigten gefunden hatten.



Geld im Koffer



Auch der dritte Mann, der sich bessere Schulnoten für seine Töchter wünschte, sei sicherlich Opfer eines Mediums geworden. Er hatte auf Anordnung des Hellsehers 154 – entsprechend der Summe des Alters der Familie – 100 Euro-Scheine in einem Koffer verschlossen, die sich das Medium dann angeeignet hatte. Wie der Vertreter der Staatsanwaltschaft betonte, könne er aber keine Verbindung zwischen dem Opfer und dem Angeklagten herstellen, sodass Karamba D. von diesem Vorwurf freizusprechen sei.

Dem Anwalt des Angeklagten, Me Philippe Stroesser, zufolge, sei sein Mandant generell freizusprechen. Denn von den drei Männern hätte nur das Hauptopfer Karamba D. wiedererkannt. Der Angeklagte hatte angegeben, sich einmal mit dem Mann getroffen zu haben. Er sei dabei jedoch nur für einen Bekannten eingesprungen und habe nie Geld verlangt oder bekommen. Das Urteil ergeht am 29. März.

