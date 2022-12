Der Konvoi aus Rettungswagen und Feuerwehrautos ist kurz vor der deutsch-polnischen Grenze angekommen.

Lokales 6 2

Asbl LUkraine

Helfer aus Luxemburg auf dem Weg in die Ukraine

Der Konvoi aus Rettungswagen und Feuerwehrautos ist kurz vor der deutsch-polnischen Grenze angekommen.

(mer) - Ein Luxemburger Hilfskonvoi ist in die Ukraine aufgebrochen. 32 Freiwillige der Asbl LUkraine, darunter 13 Luxemburger, starteten am Mittwochmorgen in Niederkerschen mit vier Feuerwehrautos und zwölf Ambulanzen nach Lviv.

„Der erste Tag unseres Trips war anstrengend, aber wir sind zufrieden“, bilanzierte der Präsident von LUkraine, Nicolas Zharov, am Abend beim letzten Zwischenstopp kurz hinter dem sächsischen Zwickau.

Am späten Abend wird der Konvoi an der deutsch-polnischen Grenze erwartet.



„Bis jetzt läuft es sehr gut“, findet Serge Wagener. Es habe nur eine Situation gegeben, als der Konvoi auseinander geraten sei und sich ein Teil der Fahrzeuge verfahren habe, so der Steinforter Feuerwehrmann. Dadurch habe man etwas Zeit verloren, doch das sei bei einem solchen Konvoi normal. Zwischendurch habe das Team die Organisation weiter optimiert.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Foto: Michael Merten

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Michael Merten Foto: Michael Merten Foto: Michael Merten Foto: Michael Merten Foto: Michael Merten Foto: Michael Merten

Am Donnerstag geht es für den Konvoi weiter in Richtung der Ukraine. Für Donnerstagabend wird die Ankunft in Lviv erwartet, wo die Wagen am Tag darauf ukrainischen Rettungskräften übergeben werden sollen.

Das Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) hatte acht Ambulanzen zur Verfügung gestellt. Aus der Ukraine waren sechs Feuerwehrmänner und fünf Freiwillige nach Luxemburg gekommen, um den Konvoi zu begleiten.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.