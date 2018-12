Helfende Hände auf dem Weihnachtsmarkt

Wieder einmal lockte der Wiltzer Weihnachtsmarkt zahlreiche Besucher in die Ardennenstadt. Für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgten auch in diesem Jahr lokale Vereine, Studenten, Musiker und Artisten.

Schon von Weitem sticht einem das mit Lichterketten dekorierte Schloss ins Auge. Beim Betreten des Innenhofs fühlt man sich als Besucher des Weihnachtsmarkts in Wiltz dann wie in eine andere Zeit versetzt. Dafür sorgt die Mischung von spätmittelalterlicher Schlosskulisse und modernen Lichteffekten. Doch neben diesen visuellen Eindrücken sind es vor allem die in den lokalen Vereinen aktiven ehrenamtlichen Helfer, die den Weihnachtsmarkt zu einem besonderen Erlebnis machen.



Neue Musikinstrumente und Urlaub für Kinder