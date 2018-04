Helfen macht glücklich

Wenn Wohltätigkeit zur Lebenseinstellung wird: Ein Porträt von Rita Krombach-Meyer, die sich bereits seit mehr als 34 Jahren bei der luxemburgischen Croix-Rouge engagiert.

Vor rot-gefärbten Wänden findet das Gespräch mit Rita Krombach-Meyer an einem kalten Mittwochmorgen im März statt. Der Raum: ein kleines Büro im Hauptsitz der Croix-Rouge in Luxemburg-Stadt. Rita Krombach fühlt sich an diesem Ort wohl, wie sie sagt, "so wie bei mir zu Hause".



Seit mehr als 34 Jahren hilft die 67-Jährige als freiwillige Spendensammlerin bei der Croix-Rouge ...