Helden der Krise: Zwei Monate Einsatz an vorderster Front

Wie haben Pflegekräfte die vergangenen Wochen erlebt? Anlässlich des Internationalen Tags der Krankenschwestern sammelte das "Luxemburger Wort" Reaktionen von Mitarbeitern des Centre hospitalier de Luxembourg (CHL).

Die Corona-Krise stellt das Personal in den Krankenhäusern in Luxemburg auf eine heftige Belastungsprobe. Pflegekräfte mussten sich neuen Herausforderungen stellen – und gleichzeitig sicherstellen, sich selbst und ihre Nächsten zu schützen. Plötzlich entdeckte die Gesellschaft, dass die Pflegerinnen und Pfleger ein unverzichtbares Element in unserem medizinischen System sind. Während der Pandemie wurden die Fachkräfte in den Status von Helden erhoben – doch wie denken Sie selbst über ihre Arbeit und ihre Rolle bei der Bekämpfung des Virus? Antworten in 14 Selbstporträts.