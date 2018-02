Bei kaltem, aber sonnigem Wetter zog es Sonntagnachmittag Tausende Freunde der fünften Jahreszeit zur Kinderkavalkade nach Kayl/Tetingen.

Helau und Alaaf aus Kinderkehlen

(LuWo) - Klirrende Kälte und praller Sonnenschein bildeten Sonntagnachmittag die Zutaten zu einem erfolgreichen Fastnachtsumzug. Für ein paar Stunden war die Gemeinde Kayl/Tetingen fest in der Hand von kleinen und großen Jecken. Spezifisch an dieser einzigartigen Kavalkade ist nun eben, dass sie den Kindern gewidmet ist. Also kamen Helau und Alaaf vor allem aus Kinderkehlen. Zur 23. Auflage ist es dem lokalen Organisationsvorstand einmal mehr gelungen, größere Fußgruppen und schöne Festwagen ins Kayltal zu locken.

Winterkleidung war Trumpf, sodass die Faschingskostüme leider nicht zur Geltung kamen. Majoretten und Country Line Dancers marschierten auf während die Musikgesellschaften aus Düdelingen, Hüncheringen-Noertzingen-Fenningen, Kayl und Tetingen für musikalische Stimmung sorgten. Die Karnevalsvereine KAGEPE aus Petingen und Folklorama aus Schifflingen kamen zu ihren Kayltal Nachbarn auf Gegenbesuch. Mit Lisa und Jerry sowie Tabea und David nahmen gleich zwei Prinzenpaare am Umzug teil. Der vom Rattem Racing Team in Szene gesetzte New Look unserer Polizei kam besonders gut bei den Besuchern an.







Die kleinen Zuschauer hatten sich auch nicht über einen Mangel an Süßigkeiten zu beklagen. Die Besucheranzahl lässt sich jedoch nur schwer schätzen. Im Ortszentrum von Kayl jedenfalls gab es am Straßenrand mehrere Reihen von Zuschauern. Jurymitglieder mischten sich incognito unter die Menge und beurteilten das närrische Treiben der teilnehmenden Karnevalisten. Anlässlich der Abschlussveranstaltung in der Tetinger Schungfabrik gab es Preise für die schönsten und zahlenmäßig größten Gruppen.