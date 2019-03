Halleffaaschten und die Kavalkade gehören in Remich zusammen. So versammelten sich auch am Sonntag die Narren an der Mosel, um bei ausgelassener Stimmung zu feieren.

Helau und Alaaf

Anne-Aymone SCHMITZ Halleffaaschten und die Kavalkade gehören in Remich zusammen. So versammelten sich auch am Sonntag die Narren an der Mosel, um bei ausgelassener Stimmung und sonnigem Wetter zu feieren.

Dass die Menschen an der Luxemburger Mosel alte Traditionen zu pflegen wissen, das bewiesen sie am Sonntagnachmittag einmal mehr in Remich. Denn dort hatten sich abermals Tausende Schaulustige versammelt, um bei der 34. Remicher Kavalkade ein letztes Mal in diesem Jahr so richtig Karneval zu feiern.



Wie in den Vorjahren hatten der Veranstalter, das lokale Syndicat d'initiative et du tourisme, die Zahl der Gruppen, Musikvereine und Wagen auf 44 beschränkt. Gegen 14.30 Uhr setzte sich der Festzug mit den Musikkapellen, den Fußgruppen und den Wagen auf der Route de Luxembourg in Bewegung. Von dort aus zogen die Teilnehmer geschlossen über die Rue de la Gare, die Rue Enz und die Esplanade zur Ortsausfahrt in Richtung Stadtbredimus, wo gegen 15.45 Uhr der erste Karnevalswagen die Endstation in der dort gelegenen Privatkellerei erreichte. Während die kleinen Besucher mit Begeisterung ihre Taschen mit den verteilten Süßigkeiten füllten, bevorzugten die Erwachsenen die kostenlosen Getränke.



Umzug ohne Karnevalsprinz



Unterwegs herrschte sowohl bei den Besuchern als auch den vielen Narren bei den Fußgruppen und den Festwagen ausgelassene Stimmung. Das sonnige Wetter mit Temperaturen um 20 Grad Celsius sorgte für einen perfekten Umzug.

Bei der 2019er-Ausgabe gab es allerdings eine Änderung: Diesmal hatten die Veranstalter nämlich keinen Karnevalsprinzen gefunden, der mit seinem Gefolge auf einem Wagen mitfuhr - genau wie dies schon bei den Fastnachtsumzügen in den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2017 der Fall war.







Nach dem Fastnachtsumzug trafen sich Teilnehmer und Zuschauer auf dem Marktplatz, um bei stimmungsvoller Musik auf der After-Kavalkade-Party bis in die Nacht hinein weiter zu feiern.

Schon am Freitagabend hatten das Syndicat d'initiative und die Harmonie municipale Concordia Remich zum Auftakt des Karnevalsreigen zu einem Halleffaaschten Opening-Afterwork mit DJ Nilles und der Coverband Rhythm Band auf dem Marktplatz geladen. Am Samstag wurde dann auf dem Platz unter dem Motto „Malle Allaaf“ weitergefeiert. Für musikalische Unterhaltung sorgten diesmal DJ Al und Tobee.