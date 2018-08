Kritiker glauben, dass Windkraftanlagen krank machen können. Wissenschaftliche Beweise gibt es dafür nicht. Dies bestätigt auch das Gesundheitsministerium.

Heiße Luft um Windkraftanlagen

Maximilian RICHARD Windkraftanlagen machen krank, befürchtet der ADR-Abgeordnete Fernand Kartheiser. Das Gesundheitsministerium gibt aber Entwarnung: Windräder haben keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit, aber die Angst vor ihnen.

Windräder gelten als wichtiger Pfeiler der Energiewende. Kritiker warnen aber vor tiefen Geräuschen – dem sogenannten Infraschall. Der durch die Räder verursachte Schall ist zwar für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar, soll aber krank machen.

Diese Hypothese scheint Fernand Kartheiser Sorgen zu bereiten. In einer parlamentarischen Frage an das Gesundheitsministerium wollte der ADR-Abgeordneten mehr über die Handhabung von Windrädern hierzulande wissen. Seine Anliegen untermauert er mit Empfehlungen, die vom Ärzteforum Emissionsschutz Bad Orb in diesem Zusammenhang herausgegeben wurden – eine Gruppe von Windkraftgegnern aus Hessen (D).



Die Vereinigung fordert unter anderem, dass Windräder nicht in der Nähe von Ortschaften gebaut werden. Die dafür herangezogenen Quellen, die auch Kartheiser zitiert, gelten allerdings als unwissenschaftlich.



So werden Teile der Arbeit der amerikanischen Kinderärztin Dr. Nina Pierpont zitiert, die das sogenannte Windturbinensyndrom (WTS) beschreibt. Demnach sind die Windräder unter anderem für Schlafstörungen, Depressionen und Kopfschmerzen verantwortlich. Für die Erhebung hat Pierpont nur mit 23 Personen per Telefon gesprochen, erhielt dabei zudem eine Auskunft über 15 weitere Familienmitglieder. Die Studie wurde dementsprechend nicht in medizinischen Fachmedien publiziert und ist nicht anerkannt.



Kein kausaler Zusammenhang

Wie aus der Antwort von Laurent Jomé, Premier Conseil de Gouvernement, hervorgeht, hält das Gesundheitsministerium die Forschungslage in diesem Zusammenhang genau im Blick. So sei etwa 2017 eine qualitative Studie der französischen Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail veröffentlicht worden. Diese zeigt, dass Infraschall zwar zu diversen gesundheitlichen Problemen führen kann, allerdings sei der von Windanlagen ausgesendete Schall dafür zu schwach.



Demnach bestehe kein kausaler Zusammenhang zwischen den WTS-Symptomen und den Emissionen der Räder. Bei den Leiden handele es sich vielmehr um stressbedingte Probleme, die zwar von den Betroffenen real wahrgenommen werden, allerdings nicht durch Infraschall verursacht werden. Dies würden mehrere wissenschaftliche Studien belegen.



Gesundheitsministerium gibt keine Vorgaben



Konkrete Empfehlung, die einen Einfluss auf den Bau und Betrieb von Windkraftanlagen haben, hat das Ministerium bisher nicht herausgegeben. Allerdings unterstütze das Ministerium verschiedene Vorgehensweisen. So sei es wichtig, dass die Bevölkerung entsprechend über die Anlagen aufgeklärt werde. Denn das Misstrauen und die Angst vor möglichen gesundheitlichen Folgen könnte bei den Anwohnern zu erhöhtem Stress führen und somit die Symptome des WTS auslösen.



Auch sollten bei der Festlegung der Lärmobergrenze besonders die tiefen Töne berücksichtigt werden. Untersuchungen zeigen, dass bei solchen Anlagen weniger Klagen wegen Lärmbelästigung bei den Behörden eingehen, so Jomé.