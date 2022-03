Nach einer Vermisstenmeldung entdecken Polizisten am Montagabend eine Leiche in einem Keller.

38-jährige Frau in U-Haft

Heispelt: 56-Jähriger stirbt - Ehefrau unter Verdacht

Steve REMESCH

Es war ein Verschwinden, das nicht unbemerkt blieb: Zwei Wochen lang war ein Mann aus Heispelt – das ist ein kleiner Ort im Oesling zwischen Rambrouch und Eschdorf – nicht gesehen worden, nun gibt es traurige Gewissheit: Der 56-Jährige ist einer Gewalttat zum Opfer gefallen.

Am frühen Montagabend hatten offenbar Zeugen die Polizei verständigt und ihre Besorgnis um den Mann kundgetan. Bei einer daraufhin eingeleiteten Überprüfung wurde dann im Keller des Wohnhauses des Mannes dessen lebloser Körper entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft aus Diekirch jetzt am späten Dienstagnachmittag mitteilt, war schnell ersichtlich, dass der Mann nicht eines natürlichen Todes verstorben ist.

Auf Anordnung des mit den Ermittlungen befassten Untersuchungsrichters wurde daraufhin die 38-jährige Ehefrau des Opfers festgenommen. Nach einem Ortstermin der Staatsanwaltschaft aus Diekirch und des Untersuchungsrichters wurde eine Autopsie angeordnet.

Wie es weiter in der Pressemitteilung heißt, wurde die Tatverdächtige am Dienstagvormittag vom Untersuchungsrichter angehört. Dieser ordnete die Verhaftung der Frau an und ließ sie in der Haftanstalt Schrassig in Untersuchungshaft unterbringen.

Die Ermittlungen laufen. Die Staatsanwaltschaft erinnert abschließend an die Unschuldsvermutung, die bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt.

