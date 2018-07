Heiraten in einem exklusiven Kader anstatt in der Gemeinde? Nicht üblich, aber wohl auch nicht unerlaubt in Luxemburg.

Heiraten einmal anders

Heiraten in einem exklusiven Kader anstatt in der Gemeinde? Nicht üblich, aber wohl auch nicht unerlaubt in Luxemburg.

(SH) - Die meisten außerkirchlichen Hochzeiten werden in Gemeindehäusern abgehalten. In Ausnahmefällen sind jedoch auch etwas exotischere Hochzeiten möglich.

So schreibt das Gesetz vor, dass die Feier in jenem Gebäude abgehalten werden muss, in dem der Gemeinderat üblicherweise tagt ...