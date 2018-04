Nachdem der drohende Abriss zweier alter Bauernhäuser in Heinerscheid im April 2017 infolge des Aufschreis von Bauerbe-Verfechtern in letzter Sekunde gestoppt worden war, genießen die Häuser nun Denkmalschutz. Ein Rekurs gegen die Klassierung läuft aber.

Heinerscheid: Denkmalschutz für Bauernhäuser

Im Ringen um den Erhalt zweier alter Bauernhäuser um Knapp in Heinerscheid geht die jüngste Runde wohl an das Kulturministerium: Nachdem der drohende Abriss der Gebäude vor gut einem Jahr – infolge des öffentlichen Aufschreis von Verfechtern alten Bauerbes – in letzter Sekunde gestoppt und eine staatliche Klassierungsprozedur eingeleitet worden war, genießen die beiden Häuser nun also offiziell Denkmalschutz.

Rekursverfahren läuft noch



Dies sei der Gemeinde Clerf jüngst in einem Schreiben des Kulturministeriums mitgeteilt worden, wie Bürgermeister Emile Eicher (CSV) am Montag im Gemeinderat erklärte. Das letzte Wort in der Angelegenheit dürfte allerdings den Richtern vorbehalten sein, ist zurzeit doch immer noch ein Rekursverfahren gegen die Klassierungsprozedur vor dem Verwaltungsgericht anhängig.

Der Eigentümer der Immobilien hatte dort gegen eine nachträgliche Klassierung geklagt, da er die Häuser gekauft hatte, um sie abzureißen und auf dem Gelände ein Neubauprojekt umzusetzen. Für die damals noch unklassierten Häuser hatte er denn auch von der Gemeinde problemlos eine Abrissgenehmigung erhalten.