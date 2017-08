(str) - Mit tatkräftiger Unterstützung von Kommissar Zufall konnte die deutsche Polizei, wie jetzt erst bekannt wurde, bereits vor fünf Tagen in Neckargemünd bei Heidelberg (D) eine Einbrecherin und Autodiebin in einem in Luxemburg gestohlenen Auto festnehmen.



Die 20-jährige Litaurerin war am 11. August aufgefallen, weil sie mit einem Range Rover zu schnell in einem Baustellenbereich unterwegs war. Bei der darauf folgenden Verkehrskontrolle zeigte sich, dass die deutschen Kennzeichen an ihrem Wagen gefälscht waren und der Geländewagen in Luxemburg als gestohlen gemeldet worden war. Hinter einer Kofferraumabdeckung wurden zudem gestohlene Elektrogeräte entdeckt.



Das Amtsgericht Heidelberg erließ Haftbefehl. Die junge Frau wurde in Untersuchungshaft untergebracht. Die Ermittlungen laufen weiter.



Der Range Rover war mitsamt Autoschlüssel am 9. August gemeinsam mit den Elektrogeräten und einer Bargeldsumme bei einem nächtlichen Einbruch in ein Wohnhaus in Niederanven erbeutet worden.