Heftige Windböen und erhöhtes Hochwasserrisiko

Wind und Wasser bestimmen in den kommenden Tagen die Wetterlage im Großherzogtum. Die luxemburgische Hochwasservorhersagezentrale weist auf ein potenzielles Überschwemmungsrisiko hin.

(SC) - Am Freitag wird es windig. Die nationale Wetterbehörde Meteolux warnt vor starken Windböen, die in der Nacht ab rund 3 Uhr Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde erreichen können. Die Sturmwarnung der Stufe Gelb gilt bis 18 Uhr für das gesamte Land. Bei Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad kann es am Freitag auch zu lokalen Schauern und vereinzelten Gewittern kommen.

Am Freitag warnt die luxemburgische Hochwasservorhersagezentrale zusätzlich vor potenziellen Überschwemmungen. Vor allem im Einzugsgebiet der Mosel könnte es zu Hochwasser kommen. Grund sind bei Temperaturen um die zehn Grad das Tauwetter und anhaltende Regenfälle.

In Stadtbredimus, Grevenmacher und Remich steigen die Pegelstände der Mosel derzeit um jeweils rund sieben, sechs und drei Zentimeter pro Stunde. Der Wasserstand wird wahrscheinlich noch bis Sonntag ansteigen. Dann fallen die Temperaturen wieder auf um die fünf Grad.

Die Hochwasservorhersagezentrale schätzt, dass die Meldehöhe von 530 Zentimetern am Referenzpegel Stadtbredimus am Samstagmorgen erreicht werden könnte. Ein Höchststand lasse sich noch nicht vorhersehen - dieser hängt von der Niederschlagsmenge ab. Auch für die Einzugsgebiete der Sauer, Alzette und Chiers wurde ein erhöhtes Hochwasserrisiko gemeldet.

Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz hatte bereits am Donnerstag für Mosel, Saar und Sauer bis Sonntag steigende Wasserstände angekündigt.

Am Pegel Trier sei ein Anstieg der Mosel auf rund 900 Zentimeter möglich, während die Sauer am Bollendorfer Pegel einen Stand von rund 350 Zentimeter erreichen könnte. In Trier liegt der Normalpegel bei rund 3,50 Meter. Ab 6,95 Meter wird die Schifffahrt eingestellt.

