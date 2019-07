Der Eingangsbereich einer Schule in Heffingen stand am Sonntagnachmittag in Flammen.

Heffingen: Brand in Schulgebäude

(AH) - Am Sonntagnachmittag um 16:55 Uhr wurde das Einsatzzentrum aus Heffingen zu einem Brand in eine Heffinger Schule gerufen. Der Eingangsbereich der Schule stand in Flammen. Durch ein schnelles Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden.