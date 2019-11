Rund 230 Hebammen gibt es in Luxemburg, doch in der eigenen Sparte kennt der Beruf Nachwuchsprobleme: Nur fünf Schülerinnen schließen jedes Jahr die Ausbildung zur Geburtshelferin ab.

Lokales 2 2 Min.

Hebamme: Ein Beruf mit Nachwuchsproblemen

Sandra SCHMIT Rund 230 Hebammen gibt es in Luxemburg, doch in der eigenen Sparte kennt der Beruf Nachwuchsprobleme: Nur fünf Schülerinnen schließen jedes Jahr die Ausbildung zur Geburtshelferin ab.

Sie stehen am Anfang von fast jedem Leben: Hebammen. Rund 230 von ihnen gibt es im Großherzogtum. Bei 7.082 Geburten waren sie im vergangenen Jahr dabei, sieben davon waren Hausgeburten. Geburtshelfer arbeiten in Luxemburg als Angestellte oder Freiberufer – größtenteils in Krankenhäusern. Auch machen sie Hausbesuche oder unterrichten beispielsweise angehende Hebammen.

Viel Verantwortung, wenig Wertschätzung Hebammen fordern seit Jahren bessere Entlohnung und mehr Anerkennung für ihren Berufsstand.

In Luxemburg üben ausschließlich Frauen den Beruf aus, obwohl auch Männer diesen wählen können. „Für die Ausbildung werden auch männliche Schüler zugelassen. Allerdings gab es bisher erst zwei Anfragen von jungen Männern, die den Beruf erlernen wollten. Einer hat dann gar nicht erst an der Schule angefangen, der andere hat abgebrochen“, berichtet Nadine Barthel am Freitagmorgen bei einer Pressekonferenz der Association Luxembourgeoise des sages-femmes (ALSF).

Schwere Ausbildung

Insgesamt 110 Mitglieder zählt der Verein, der seit 1919 besteht. Dass Schülerinnen den Brevet de technicien supérieur (BTS) zur Hebamme abbrechen, komme immer wieder vor, sagt die Vize-Präsidentin von der ALSF, Yolande Klein. Denn die Ausbildung sei hart: Den Stoff, den Schüler im Ausland innerhalb von vier Jahren lernen würden, müssten die jungen Menschen in Luxemburg in nur drei Jahren absolvieren. Hinzu kämen Praktika während der Ferien.

Die Verantwortlichen der Association Luxembourgeoise des sages-femmes (ALSF) Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Die Verantwortlichen der Association Luxembourgeoise des sages-femmes (ALSF)

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Nadine Barthel, Präsidentin der Association Luxembourgeoise des sages-femmes, erinnert daran, dass auch Männer den Beruf der Hebamme ausüben können. Foto: Anouk Antony Als Vize-Präsidentin der Association Luxembourgeoise des sages-femmes setzt Yolande Klein sich gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen dafür ein, dass die Ausbildung zur Hebamme von drei auf vier Jahre verlängert wird. Foto: Anouk Antony

Das Ergebnis laut Yolande Klein: „Jedes Jahr beenden nur etwa fünf Schülerinnen die Ausbildung. Und wir haben nicht mehr genug Hebammen in Luxemburg.“ Außerdem schließen die Schüler mit einem BTS-Fachdiplom ab und nicht mit einem Bachelor- oder Masterdiplom, wie ihre Kollegen im Ausland. Das verringert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt der jungen Hebammen aus Luxemburg. So fordert die ALSF, dass aus der Ausbildung ein Bachelorstudium werden soll, das die Schüler innerhalb von vier Jahr absolvieren.

So soll es künftig genug Hebammen geben. Denn deren Anwesenheit ist für Frauen wichtig: „Wenn werdende Mütter in der Schwangerschaft und während der Geburt von Hebammen begleitet werden, führt das dazu, dass es mehr natürliche Geburten sowie weniger Frühgeburten und Kaiserschnitte gibt“, stellt Yolande Klein überzeugt fest.

Und deshalb hoffen die Verantwortlichen der ALSF darauf, dass ihr Kompetenzbereich per großherzogliche Verordnung ausgeweitet wird – noch im Dezember diesen Jahres soll das geschehen. Die aktuellen Bestimmungen stammen nämlich aus dem Jahr 1981. So soll dann künftig jede werdende Mutter leichter die Hilfe von Hebammen vor, während und auch nach der Geburt in Anspruch nehmen können.