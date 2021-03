In Wiltz hat die Kriminalpolizei bei der Gemeinde, einer Baufirma und Privatpersonen Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Hausdurchsuchungen bei Gemeinde und Baufirma in Wiltz

In Wiltz ist es am 3. Februar in der Gemeinde, bei einer Baufirma und Privatpersonen zu Hausdurchsuchungen gekommen. Das bestätigte die Justiz dem „Luxemburger Wort“ auf Nachfrage am Dienstag. Im Zentrum der Ermittlungen stehen zwei illegale Müllabladeplätze sowie mutmaßliche Verstöße gegen die Commodo-Gesetzgebung und das PAG-Gesetz.

