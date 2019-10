Am Mittwoch beschlagnahmte die Polizei im Rahmen der Affäre Gaardenhaischen Dokumente im zuständigen Ministerium.

Hausdurchsuchung im Umweltministerium

Am Mittwoch beschlagnahmte die Polizei im Rahmen der Affäre Gaardenhaischen Dokumente im zuständigen Ministerium.

(TJ/gs) - Im Rahmen der so genannten Affäre Gaardenhaischen um den Ex-Bürgermeister von Differdingen, Roberto Traversini, fand am Mittwochmorgen im Umweltministerium eine Hausdurchsuchung statt. Dies teilt die Staatsanwaltschaft am späten Mittwochnachmittag mit.

Justiz spricht von "Standardprozedur"

Beamte der Kriminalpolizei hätten im Rahmen dieser Durchsuchung diverse Dokumente beschlagnahmt.

Stichwort: Hausdurchsuchung Der juristische Begriff der "Perquisition" oder der Hausdurchsuchung ist in diesem Zusammenhang zwar zutreffend, aber dennoch irreführend. Er bedeutet nicht zwangsläufig, dass Kriminalbeamte das Zielobjekt tatsächlich durchsuchen. In diesem Fall ist wohl eher davon auszugehen, dass sie sich schlicht die im Durchsuchungsbefehl klar benannten Dokumente persönlich aushändigen lassen. str

Auf Nachfrage erklärte Justizsprecher Henri Eippers, dass dies die Standardprozedur sei, wenn die Staatsanwaltschaft bei einer strafrechtlichen Ermittlung ein Dokument benötige.

Bereits am 20. September hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen angekündigt. Man hatte damals auch Durchsuchungsbefehle für das Differdinger Gemeindehaus sowie für die Büros des Syndikats CIGL ausgegeben.



Es besteht der Verdacht auf Veruntreuung öffentlicher Gelder, Verschleierung, Verstoß gegen das Gesetz über kommunale Einrichtungen und illegale Vorteilsannahme.

Das Gartenhaus des Differdinger Ex-Bürgermeisters. Foto: Chris Karaba.