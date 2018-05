In Weimerskirch kam es am Dienstagnachmittag in der Rue du Soleil zu einem Hausbrand.

Hausbrand in Weimerskirch

In Weimerskirch kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Rue du Soleil zu einem Hausbrand. In einem Schlafzimmer im ersten Stock hatte sich ein Feuer entwickelt. Zwei Einwohner, die sich noch im Haus befanden, wurden evakuiert.



Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr der Stadt Luxemburg, ein Notarzt sowie zwei Krankenwagen. Die Brandabteilung der Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen befasst.



Wegen der Löscharbeiten mussten sowohl die Rue du Soleil wie auch die Rue Schetzel und die Rue des Sources für den Verkehr gesperrt werden.



In Weimerskirch war es zu einem Hausbrand gekommen. Foto: Steve Eastwood