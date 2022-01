Hausbrand in Steinsel

Der Feuerwehr wurde massive Rauchentwicklung in der Steinseler rue de de la forêt gemeldet. Der Brand war schnell unter Kontrolle.

Der Feuerwehr wurde massive Rauchentwicklung in der Steinseler rue de de la forêt gemeldet. Der Brand war schnell unter Kontrolle.

In Steinsel kam es am Montagmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Ein Einfamilienhaus in der Rue de la Forêt brannte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits von außen massive Rauchentwicklung zu beobachten. Bei dem Brand wurde eine Person verletzt. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Straße war für die Dauer der Lösch- und Räumarbeiten blockiert, der ACL rät dazu, den Bereich zu meiden.

