(dho) - Die Feuerwehr aus Petingen wurde am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Haus in Rodange in der Route de Longwy gerufen.

Die Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Foto: "Centre d'Incendie et de Secours Pétange"

Das Feuer war im zweiten Stock eines Reihenhauses ausgebrochen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf waren keine Bewohner mehr in dem Haus.



Innerhalb kürzester Zeit konnte der Brand gelöscht werden.



Vor Ort war das "Centre d'Incendie et de Secours Pétange", die Feuerwehr aus Niederkerschen, eine Ambulanz und mehrere Polizeieinheiten.