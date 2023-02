Bei einem Brand in der Nacht auf Dienstag wurde eine Person verletzt.

Am frühen Morgen

Hausbrand in Rammeldingen

(TJ) – Zu einem größeren Einsatz kam es in der Nacht in Rammeldingen. In einem Haus war gegen 3.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen und hatte sich ausgebreitet. Die Zentrale der Rettungsdienste beorderte aufgrund der Meldung ein Großaufgebot von Feuerwehren an den Einsatzort „An der Rëtsch“. Mit vereinten Kräften gingen die Wehren aus Niederanven, Mensdorf, Sandweiler, Hesperingen und Luxemburg gegen die Flammen vor. Die Terrasse und die Fassade des Hauses wurden dennoch arg in Mitleidenschaft gezogen.

Eine Person wurde verletzt und musste vom SAMU-Notarzt aus der Hauptstadt erstversorgt werden. Sekuristen aus Lintgen und Luxemburg waren mit Rettungswagen angerückt und transportierten den Verletzten ins Krankenhaus.

