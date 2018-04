In Esch/Alzette ist es am Mittwochmorgen zu einem Hausbrand in der Rue Dicks gekommen.

Hausbrand in der Rue Dicks

(mth/na) - In Esch/Alzette ist es am Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Reihenhaus auf der Nummer 85 in der Rue Dicks gekommen. Vor Ort waren dichte Rauchschwaden zu sehen, die aus den Fenstern im obersten Stockwerk quollen. In dem Haus befand sich früher ein Friseursalon.

Im Haus wohnten zwei ältere Personen. Wie sich im Nachhinein feststellen ließ, waren diese zum Zeitpunkt des Brandes aber nicht zu Hause, erklärte Feuerwehrkommandant Guy Bernar vor Ort.

Die Feuerwehr war um 9.25 Uhr von der Polizei alarmiert worden, die gerade zu einem Einsatz in der Rue Dicks gerufen worden war. Schnell gingen mit Atemschutz ausgestattete Feuerwehrmänner in das Haus, da man sich nicht sicher war, ob es auch wirklich leer war.

"Ich stufte die Kategorie des Einsatzes hinauf, wegen der intensiven Flammen und der Rauchentwicklung", erklärte Guy Bernar im Nachhinein. So dass auch Feuerwehr- und Rettungskräfte aus Schifflingen, Kayl und Monnerich zur Verstärkung einrückten. 34 Personen waren am Einsatz beteiligt.

Komplizierter Einsatz



Der Einsatz war schwierig, weil es unter dem Dach brannte und der Zugang zum Haus nur aus der engen Rue Dicks möglich war. Aber bereits gegen 10 Uhr war das Feuer weitgehend unter Kontrolle.

Die Rue Dicks war für die Dauer des Einsatzes geschlossen worden. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Vor Ort war auch Bürgermeister Georges Mischo. Wie er erklärte, hat das Sozialamt der Stadt Esch bereits mit den Einwohner Kontakt aufgenommen, um sie in einer anderen Wohnung unterzubringen.